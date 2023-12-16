فنانة شهيرة تُطالب نادين نسيب نجيم بالإعتذار.. إليكم السبب

أوضحت الفنانة العراقية شذى حسون تصريحاتها الإعلامية بعد تعبيرها عن استيائها من عدم مشاركة الممثلة نادين نسيب نجيم في الدورة الأولى من "مهرجان العراق الدولي"، رغم موافقتها في البداية وحجز تذاكر السفر وغرف الفنادق لها ولفريقها.



وقالت في سلسلة تديونات عبر حسابها في موقع "إكس": "هو كان عتاب من القلب لأن حقيقة زعلت وكنت حابة شخصياً حضور الفنانة بالأخص بعد كل الطلبات المريخية والكوكبية اللي انطلبت لحضورها، وأي احد يكذبنا ويقول تم الاعتذار بسبب حادث الحمدانية، راح اضطر اطلع كل البراهين فالوجوب الاعتذار".



وتابعت: "الشهود موجودين بالمئات وقريبين من الفنانة، فالرجاء عدم أخد الموضوع الى مكان ما حيكون لصالحكم وتزوير الحقائق والتهرب منها، والهدف من هذا التصريح الالتزام المرة القادمة وليس التهرب من الالتزامات في الدقائق الاخيرة لأسباب مجهوولة!!! وأكيد غير مجهولة لنا".

صباح النور كلامي جدا دقيق في اي تي بالعربي و هو كان عتاب من القلب لان حقيقة زعلت و كنت حابة شخصيا حضور الفنانة بالاخص بعض كل الطلبات المريخية و الكوكبية اللي انطلبت لحضورها .. و اي احد يكذبنا و يقول تم الاعتذار بسبب حادث الحمدانية.. راح اضطر اطلع كل البراهين فالوجوب الاعتذار . — Shatha Hassoun شذى (@ShathaHassoun) December 16, 2023 Advertisement

وكانت حسّون ألمحت في تصريحاتها إلى طلبات على غرار عدم دعوة فنانات أخريات.



وتابعت الفنانة العراقية في تديوناتها: "بين قوسين لم يتم الموافقة من ادارة المهرجان على الطلبات الغريبة في ابعاد فنانين على حساب فنانين ثانيين.. مصداقية المهرجان واللجنة كانت الأساس وعنوان مهرجان العراق الدولي".



وأكّدت حسّون أن الحجوزات لنجيم وفريقها تمّ بعد تغيير موعد المهرجان الأول، طالبةً ألّا يتم التحجّج بذلك.(لها)





