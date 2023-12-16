بعد صراع مع المرض.. المخرج الشهير يفارق الحياة! (صورة)

توفي أمس الجمعة، المخرج المصري أحمد البدري، في أحد مستشفيات القاهرة، بعد معاناته مع مرض السكري، والذي قام على أثره ببتر قدمه مؤخراً.

Advertisement وكانت قد نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، ببالغ الحزن والأسي المخرج أحمد البدري، وتقدمت بخالص التعازي لأسرة الراحل داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

يذكر أن آخر أعمال المخرج أحمد البدري فيلم "الشنطة"، الذي عرض عام 2019، من تأليف تامر عبد المنعم، وبطولة بيومي فؤاد وشيرين ودانا حلبي وشريف الدسوقي ومحمد عبد العظيم والفنان الإماراتي أحمد عبد الرازق والطفلة بيزي وظهور خاص للنجم محمد لطفي. (فوشيا)