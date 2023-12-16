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فنون ومشاهير
مفاجأة وراء طلاق شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب.. ما علاقة هذه الفنانة؟!
Lebanon 24
16-12-2023
|
09:35
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بعد إعلان النجمة شيرين عبد الوهاب طلاقها رسمياً من المطرب حسام حبيب، انطلقت ثلاثة سيناريوهات رئيسية تكشف كواليس الطلاق.
السيناريو الأول أكد رفض شيرين لسيطرة حبيب على عملها الفني، والثاني أشار لحدوث مشاجرة على متن الطائرة العائدة من الرياض إلى القاهرة عقب مشاركة عبد الوهاب في ليلة روائع السنباطي، بينما السيناريو الأكثر إثارة كان طلب شيرين الطلاق بشكل عاجل خوفاً من فقدان حضانة ابنتيها، والمفاجأة أن شيرين سجلت بنفسها أسرار الطلاق وكواليس الأيام الأخيرة لحياتها الزوجية، في بودكاست يقدمه الإعلامي عمرو أديب برفقة المطربة أصالة، ومن المقرر عرضه كاملاً خلال أيام كاملة.
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وحسب مصادر مقربة من شيرين عبد الوهاب، تم توقيع الأوراق الرسمية لطلاقها من حسام حبيب يوم الخميس الماضي، ولكنها كشفت لزميلتها أصالة قصة الخلاف مع حبيب وأسباب الطلاق قبل التوقيع الرسمي بعشرة أيام كاملة، وتم التسجيل بحضور الإعلامي عمرو أديب، ومن المنتظر أن تقدم شيرين صورة حضارية مختلفة عن الانفصال الذي حدث العام الماضي وسط تصريحات مسيئة جداً أطلقتها شيرين وقتها.
وستكشف شيرين عبد الوهاب حقيقة الشائعات التي لاحقتها وحسام حبيب منذ خلافهما العلني عقب اعتراضه على الإعلان عن تقديمها حفلاً جديداً في موسم الرياض بعد تألقها في ليلة روائع السنباطي، ورفضها علناً تدخله في مسيرتها الفنية والهيمنة على إدارة أعمالها.
وأشارت المصادر إلى أن التوقيع الرسمي على الطلاق، جاء متأخراً بسبب رفض حسام حبيب الانفصال، ما استدعى تدخل وسطاء بينه وبين شيرين، كانت مهمتهم إقناعه أولاً بالانفصال بطريقة ودية، وثانياً فض الاشتباك المالي والفني بينه وبين عبد الوهاب، وبعدها التخلص من فريق أعمالها بالكامل لأنه من اختيار حسام ويدين له بالولاء.
وبحسب المصادر، فإن شيرين ستكشف في حوارها مع أصالة وعمرو أديب عن خطواتها الفنية المقبلة، وتقدم أغنية جديدة تذاع لأول مرة، كما ستتحدث لأول مرة عن قصة علاجها من الإدمان، وتطوي بالكامل صفحة علاقتها بحسام. (سيدتي)
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