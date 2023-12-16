لهذا السبب.. زوجة طوني عيسى تستعين بنانسي عجرم

نشر الممثل طوني عيسى، عبر حسابه على انستغرام، مقطع فيديو يظهر زوجته امونة عيد وابنتهما تاليا وهما يغنيان اغنية للفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

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وفي التفاصيل، كانت امونة تردد اغنية نانسي عجرم "تيجي نمبسط" والتي اشارت الى انها اغنية ابنتها المفضلة، حيث راحت الأخيرة ترددها معها، بسعادة وفرح، وقد ارفق طوني عيسى الفيديو بالتعليق التالي: "هذه اغنية ابنتي المفضلة".

لاقى الفيديو تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اثنوا على نعومة وذكاء ابنة طوني عيسى، وتمنوا له ولابنته وزوجته الصحة وحياة مليئة بالسعادة والفرح.