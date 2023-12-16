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فنون ومشاهير

حداداً على وفاة أمير الكويت.. نانسي عجرم تُلغي حفلها في السعودية

Lebanon 24
16-12-2023 | 15:43
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اعتذرت الفنانة نانسي عجرم عن عدم المشاركة في مهرجان "مدل بيست MDLBEAST" في ليلته الثالثة والأخيرة في الرياض حداداً على أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ونشر المكتب الإعلامي لعجرم بياناً جاء فيه: "نانسي اعتذرت عن مدل بيست، وذلك بعد الإعلان عن وفاة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لمشاركة الشعب الكويتي مصابهم الأليم".
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وأضاف البيان: "نانسي تعتذر من إدارة مهرجان مدل بيست الذي تحترمه، ومن الجمهور السعودي الذي تحب وتقدّر، وتعرب عن أملها بلقائهم قريباً معهم في ظروف أفضل".

وعبر حسابها على "إكس"، نعت عجرم الأمير الراحل وقالت: "أصدق التعازي للكويت وشعبها الحبيب بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح".

أصدق التعازي للكويت وشعبها الحبيب بوفاة سمو الأمير الشيخ #نواف_الاحمد_الصباح. 🇰🇼
الرحمة لروحه🙏🏻 #الكويت

— Nancy Ajram (@NancyAjram) December 16, 2023
 
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