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فنون ومشاهير

حالة جدل بين الجمهور... قبلة حميمة تجمع سيلينا غوميز وحبيبها الجديد (صورة)

Lebanon 24
17-12-2023 | 00:11
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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنانة العالمية سيلينا غوميز برفقة حبيبها الجديد بيني بلانكو، وقد جمعتهما قبلة حميمة.


ويبدو أن الجمهور لا يزال غير راض على علاقة سيلينا ببيني، وعبروا عن إستيائهم من الأمر.
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وحصد خبر إرتباط سيلينا غوميز بمنتج التسجيلات بيني بلانكو تفاعل واسع وسلبي من قبل المتابعين، اللذين إعتبروا أن بيني أساء معاملتها بشكل كبير في الماضي وأنه لم يحترمها، كما علقوا على مظهره الخارجي، وإعتبروه غير "وسيم".
 
هذه التعليقات إستفزت سيلينا ودفعتها لدخول سجال حاد مع المتابعين، كما دافعت عن بيني بشراسة، وقالت: "إنّه يعاملني بشكل أفضل من أي إنسان على هذا الكوكب"، مضيفةً في تعليق آخر: "لا يزال أفضل من أي شخص آخر كنت معه على الإطلاق".
 
وفي تعليق آخر كتبت: "أنا لا أفهم. إذا كنتم تهتمون بي حقًا، فأنا في أسعد أيّامي. لن أسمح لكلماتكم بتحديد مسار حياتي. أبداً. إذا لم يكن باستطاعتكم تقبّلي في أسعد لحظات حياتي، فلا تكونوا في حياتي أبداً".
 
 
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