بعد سخريته من حسام حبيب... هكذا علّق شقيق شيرين عبد الوهاب على خبر طلاقها

أكد محمد عبد الوهاب، شقيق شيرين عبد الوهاب، أنه يتمنى لها الخير ولم يكن يريد التعليق على خبر طلاقها من الفنان حسام حبيب بعد أن سخر من الأخير، مشيراً إلى أن علاقته بها يشوبها عدة شوائب بالفعل.





وكتب شقيق شيرين عبد الوهاب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك موضحاً أنه علم بالأمر منذ يومين ولم يكن يريد التعليق على الأمر لكن التساؤلات التي وجهت له دفعته للرد على الموضوع لكنه ليس له علاقة بالأمر.

وتابع شقيق شيرين عبد الوهاب: "والله ولا كنت عايز أعلق على الموضوع أساسًا ولا عايز أصلا يبقى ليا علاقة بأي حاجة أنا بس المعلومة عندي من يومين ومن كتر التليفونات والرسايل من السادة الصحفيين وأنا مليش أي علاقة ولا قريب ولا بعيد".

ووصف شقيقته شيرين عبد الوهاب بأنها بمثابة والدته الثانية متمنياً لها النجاح الدائم والتوفيق رغم كونها بعيد عن حياتها قائلاً: "الحقيقة بحبها أوي روحي وعمري وأختي الكبيرة وتاج رأسي وخيرها عليا ولحم كتافي من خيرها وأمي التانية بعد أمي".

وأضاف: "وبإذن الله هترجع تاني تكسر الدنيا وتمتعنا بفنها وغناها وصوتها وإحساسها اللي مفيش زيه في الكوكب كله، وبتمنالها كل خير من كل قلبي وتاخد بالها من ولادها سندها في الدنيا ونور عينيها، بس كله من وأنا بعيد في حياتي وهي في حياتها".



Advertisement ولفت إلى أنه يتمنى أن يتركه الجميع بعيداً عن هذا الأمر قائلاً: "وحياة أمي بحبها أوي بس والله الطاقة اللي عندي يدوب على قد شوية الأمراض اللي جتلي والحمد لله على كده، مليش علاقة بأي حاجة أتمني تسيبوني أرجع شخص عادي ملوش علاقة غير بنفسه وبس شكرًا". ولفت إلى أنه يتمنى أن يتركه الجميع بعيداً عن هذا الأمر قائلاً: "وحياة أمي بحبها أوي بس والله الطاقة اللي عندي يدوب على قد شوية الأمراض اللي جتلي والحمد لله على كده، مليش علاقة بأي حاجة أتمني تسيبوني أرجع شخص عادي ملوش علاقة غير بنفسه وبس شكرًا".

وجاء ذلك بعد أن سخر شقيق شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب معتبراً أنه كان شراً في حياة شقيقته من خلال منشور آخر عبر حسابه على فيسبوك قال فيه:"الحمد لله الفنانة خلصت من لوسي ابن طنط فكيهة، ربنا يصلح حالها ويبعد عنها أي شر والناس اللي شبهه".

وحول تفاصيل طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، أوضح محامي الفنانة المصرية، ياسر قنطوش أن الطلاق تم بالاتفاق بين الطرفين في جلسة عقدت بمنزلها، قائلاً: "تم الطلاق بالفعل، يوم الخميس، في السابعة مساء، في جلسة عقدت. بمنزل الفنانة شيرين عبد الوهاب، الجلسة تمت بالتوافق بينها وبين الفنان حسام حبيب، ووقع الانفصال في هدوء".