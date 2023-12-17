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فنون ومشاهير
وفاة ممثل مشهور عن عمر ناهز 93 عاما
Lebanon 24
17-12-2023
|
04:25
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توفي اليوم، الممثل الأميركي جاك أكسلرود، الذي اشتهر بأدواره في عدد من المسلسلات التلفزيونية الشهيرة، ومنها "Gray's Anatomy"عن عمر ناهز الـ 93 عاماً.
وقالت جينيفر جارلاند الممثلة الإعلامية لجاك أكسلرود في حديث عنه: "لقد كان من دواعي سروري قضاء الكثير من الوقت معه في سنواته الأخيرة، حيث لم يكن لديه عائلة، لقد أمضينا الكثير من الوقت في الهواء الطلق، حيث كان جاك يحب الرسم وقراءة المقالات الإخبارية وقراءة قصائد شكسبير»، وفقا لما نشرته مجلة «انترتينمنت ويكلي".
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يذكر أن جاك أكسلرود كان قد شارك في العديد من الأدوار التمثيلية في مسارح مختلفة بينما كان يعمل أيضًا كمهندس معماري، واشتهر في أدواره في العديد من المسلسلات التلفزيونية والأفلام، ومن بينها: دوره في مسلسل "General Hospital"، ومسلسل "Grey's Anatomy" عندما لعب دور مريض مسن في غيبوبة يُدعى تشارلي يوست، كما ظهر في مسلسل "My Name Is Earl".
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