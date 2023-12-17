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فنون ومشاهير
ممثل شهير يتعرّض للسخريّة بسبب عمر صديقته
Lebanon 24
17-12-2023
|
06:58
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رد لاعب آرسنال الإنكليزي السابق مسعود أوزيل، بشكل ساخر على الممثل الأميركي الشهير ليوناردو دي كابريو، بعد تصريحات الأخير، عدم معرفته بالفريق اللندني.
وكان دي كابريو، قد خرج في تصريحات صحافية في لندن عند سؤاله عن كرة القدم ونادي آرسنال، ليؤكد أنه لا يتابع كرة القدم، ولا يعرف نادي آرسنال، ليقول: "ما هو آرسنال؟" ما أثار ضجة واسعة في مواقع التواصل.
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من جانبه رد مسعود أوزيل، على تصريحات دي كابريو، عبر منصة "إكس" وكتب ساخراً: "آرسنال نادي كرة قدم، عمره أكبر من 25 عاما، فلماذا قد يعرفه؟" في إشارة إلى عمر صديقات النجم الأميركي الأصغر منه. (العربية)
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