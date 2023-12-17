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فنون ومشاهير

قضى وقتاً ممتعاً... نجم تركي شهير حديث الجمهور في الرياض (صور)

Lebanon 24
17-12-2023 | 14:00
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تصدر النجم التركي كيفانش تاتليتوغ حديث الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صوره بشكل واسع وذلك خلال استمتاعه بوقته في المهرجان الموسيقي "ميدل بيست ساوندستورم 2023"، في الرياض.
 
وظهر تاتليتوغ في الصور مرتديًا قميصًا من الجلد، مع بنطال جينز أسود، وأقراط في أذنه.
 
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وطالب العديد من المعلقين السعوديين من المسؤولين في هيئة الترفيه بالاستمرار في استقدام النجوم الأتراك، الذين يحظون بجماهيرية كبيرة على غرار هاندا أرتشيل، وكيفانش تاتليتوغ، للمشاركة في الفعاليات الفنية المقامة حاليًا.

 وكان العديد من نجوم الفن والمشاهير قد أشعلوا الأجواء في افتتاح المهرجان الموسيقي "ساوند ستورم"، في العاصمة الرياض، والذي تنظمه "ميدل بيست ساوندستورم 2023" Mdlbeast soundstorm، تحت شعار "هنا تلقى جوّك".

 وشارك في الافتتاح الذي أقيم، يوم الخميس الماضي: عمرو دياب، وإليسا، ورابح صقر، وماجد المهندس، وأميمة طالب، إضافة إلى فعاليات موسيقية صاخبة لنجوم عالميين، بينهم: Paloma، فرقة Metallica، وDJ Leen، وDJ Snake وShkoon وH.E.R. وغيرهم.

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