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فنون ومشاهير

شائعات تلاحق نجمين تركيين شهيرين.. هل هما على علاقة؟

Lebanon 24
17-12-2023 | 23:00
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تعتبر الممثلة التركية سيريناي ساريكايا واحدة من الممثلات الأكثر شعبية في الآونة الأخيرة، خاصة مع مشاركتها كيفانش تاتليتوغ في مسلسل العائلة مؤخراً.

وتثير الحياة العاطفية لسيريناي فضول معجبيها خاصة وأنها لا تتحدث عن خصوصياتها في الوقت الذي يُزعم أنها على علاقة مع المغني ميرت دمير، حتى أنها شاركت في إحدى أغنياته.
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وفي لقاء مع TV100، ردت سيريناي ساريكايا على مزاعم الحب هذه أخيرًا قائلة "نعم .. غنيت مع مارت ديمير في خلفية أغنية Ateşe Düştü "وقعت في النار".

كانت شائعات الحب بين سيريناي كايا والمغني ميرت دمير قد تصدرت العناوين منذ فترة إلا أنها نفت هذه الأخبار، مؤكدة أنهما صديقان وأنه لا يوجد أحد مميز في حياتها.

كما انتشرت تقارير أيضاً عن الثنائي بأنهم قالوا: "نحن بصدد التعرف على بعضنا البعض".
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