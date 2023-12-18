بعد طلاقها رسمياً.. شاهدوا أول صورة لشيرين عبد الوهاب هكذا بدت

قامت إحدى صفحات المعجبين للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بنشر صورة لأحدث ظهور لها وهي تستعد لجلسة تصوير جديدة لأحد أعمالها الفنية التي ستطرح خلال الفترة المقبلة.



وفي الصورة، ظهرت شيرين ، مرتدية تي شيرت أسود اللون، وهي تجري مكياجها الخاص لكي تستعد لجلسة التصوير، ويعد هذا الظهور الأول لها بعد إعلان طلاقها من الفنان حسام حبيب، رسمياً.

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وانفصلت الفنانة شيرين عن الفنان حسام حبيب بعد زواج أكثر من 5 سنوات، مشيرة إلى أن الطلاق تم رسمياً بهدوء ورقي بينهما.



وأكدت في تصريحات تلفزيونية، أنها وحسام حبيب بصحة جيدة وبخير ولم تمر بأي أزمات نتيجة الانفصال. (نواعم)









