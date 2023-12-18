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فنون ومشاهير

من ديانتين مختلفتين.. فنان لبناني شهير طلب من زوجته ان تعتنق الإسلام وهذا ما فعلته

Lebanon 24
18-12-2023 | 00:47
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شارك الفنان وائل جسّار في برنامج "زمن" مع الإعلامية راغدة شلهوب عبر شاشة الـLBCI.
 
وسألت شلهوب ضيفها عن حياته الزوجية، حيث تحدث عن زوجته وأمّ أولاده ميراي الّذي يشاركها حباً كبيراً.
 
وأوضح وائل أنه تعرّف إلى ميراي في أولى عشريناته وأنها تبلغ من العمر مثله تقريباً.
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كما فُتح موضوع اختلاف الأديان، حيث هو مسلم بينما ميراي مسيحية، مصرّحاً أنها أسلمت من أجله، وأنه كان الشخص الّذي طلب منها أن تغيّر دينها من أجله.
 
وتابع أن ميراي أصبحت تتبع التقاليد المُسلمة وتصوم خلال شهر رمضان المبارك، وأنهما علّما أطفالهما عن الديانتين.(lbci)


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