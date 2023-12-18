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فنون ومشاهير
نجم عالمي يُثير الجدل.. انسحب بشكل مُفاجئ من حفل الميدل بيست في الرياض!
Lebanon 24
18-12-2023
|
03:33
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مكث نجم الراب الأميركي المُثير للجدل "كانيه ويست" في العاصمة السعودية الرياض خلال الاسابيع القليلة الماضية وذلك بعد احيائه حفلاً غنائياً هناك، حيث حضر افتتاح موسم الرياض.
ونشر ويست صورا وفيديوهات وثق من خلالها اعجابه الشديد بالسعودية، وبدا فيها بغاية الانسجام هناك.
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وكان من المفترض أن يقدم ويست حفلاً غنائيًا في الميدل بيست وذلك بعد تواجده لعدة أيام في مدينة العلا السياحية من اجل العمل على ألبومه الجديد الذي يعود فيه بعد سنوات من الغياب.
وخلال الساعات الماضية انتشرت العديد من الأخبار عن عدم إحياء ويست الحفل، ومغادرته العاصمة السعودية بشكل مفاجئ متوجهًا إلى أميركا دون الكشف عن الأسباب وراء هذا القرار.
وتساءل جمهوره الواسع في السعودية عن سبب هذا القرار، لاسيما أنه بقي هناك لوقت طويل وعبّر عن استمتاعه بالأجواء. (البوابة)
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