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فنون ومشاهير

ممثل سوري شهير في أقوى هجوم على زميله باسل خياط: مغرور! شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
18-12-2023 | 03:46
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أثار الممثل السوري سامر المصري جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما هاجم زميله الممثل باسل خياط، خلال حلوله ضيفا على احدى البرامج التلفزيونية.

فقد سأل مقدم البرنامج المصري: "أنت نصحت باسل خياط في السابق أن يكون أقرب للجمهور وما يضع حاجز بينهم.. سمع منك أم لا يزال مغرورا؟"، ليرد عليه سامر مباشرة: "لا يزال"، أي ان باسل خياط هو مغرور. (الجديد)
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