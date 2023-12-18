سعد لمجرد يحتفل بعيد ميلاد والدته.. نشر صورة لها فهل يُشبهها؟

احتفل الفنان المغربي سعد لمجرد بعيد ميلاد والدته الفنانة نزهة الركراكي الـ66.



ونشر لمجرد عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام" صورة لوالدته، وعلق قائلاً: ميمتي كل عام وانتي نبض القلب ديالي وانتي حبي وانتي كل ما عندي، الله يحفظك لياو يزيد فراحتك ويعطيك صحيحتك ويفرح قلبك ويقدرني بش نرضيك.

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