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فنون ومشاهير

سعد لمجرد يحتفل بعيد ميلاد والدته.. نشر صورة لها فهل يُشبهها؟

Lebanon 24
18-12-2023 | 10:00
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احتفل الفنان المغربي سعد لمجرد بعيد ميلاد والدته الفنانة نزهة الركراكي الـ66.

ونشر لمجرد عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام" صورة لوالدته، وعلق قائلاً: ميمتي كل عام وانتي نبض القلب ديالي وانتي حبي وانتي كل ما عندي، الله يحفظك لياو يزيد فراحتك ويعطيك صحيحتك ويفرح قلبك ويقدرني بش نرضيك.
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