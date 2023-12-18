Advertisement

فنون ومشاهير

شقيقة حبيبته السابقة.. ممثل شهير جدّاً في علاقة حبّ مع فتاة عمرها 25 عاماً من هي؟

Lebanon 24
18-12-2023 | 05:33
A-
A+
Doc-P-1142569-638384999026019746.jpg
Doc-P-1142569-638384999026019746.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يبدو أن الممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو الحائز على جائزة الأوسكار يعيش قصة حب جديدة مع شابة تبلغ من العمر 25 عاماً، لكنها شقيقة حبيبته السابقة كيت موس.

فقد التقطت عدسات الكاميرات الممثل الشهير 49 عاماً مع عارضة الأزياء لوتي موس، بعد وجود الثنائي في أحد المطاعم في العاصمة البريطانية لندن.
Advertisement

وظهر ليونارد مع لوتي، وهما في حالة انسجام ويتحدثان ويضحكان حتى الساعات الأولى من الليل، وغادرا المطعم في الساعات الأولى من الصباح، وفق ما نقلته "ديلي ميل".

وكانت أخت لوتي الكبرى كيت موس واعدت ليوناردو دي كابريو قبل 30 عاما، حيث التقت به لأول مرة في حفل عيد ميلادها الحادي والثلاثين في كانون الثاني 2005، وانفصل الثنائي في نهاية المطاف في عام 2007. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
13:00 | 2023-12-18
11:52 | 2023-12-18
10:25 | 2023-12-18
10:00 | 2023-12-18
07:38 | 2023-12-18
03:46 | 2023-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24