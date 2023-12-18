شقيقة حبيبته السابقة.. ممثل شهير جدّاً في علاقة حبّ مع فتاة عمرها 25 عاماً من هي؟

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يبدو أن الممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو الحائز على جائزة الأوسكار يعيش قصة حب جديدة مع شابة تبلغ من العمر 25 عاماً، لكنها شقيقة حبيبته السابقة كيت موس.فقد التقطت عدسات الكاميرات الممثل الشهير 49 عاماً مع عارضة الأزياء لوتي موس، بعد وجود الثنائي في أحد المطاعم في العاصمة البريطانية لندن.وظهر ليونارد مع لوتي، وهما في حالة انسجام ويتحدثان ويضحكان حتى الساعات الأولى من الليل، وغادرا المطعم في الساعات الأولى من الصباح، وفق ما نقلته "ديلي ميل".وكانت أخت لوتي الكبرى كيت موس واعدت ليوناردو دي كابريو قبل 30 عاما، حيث التقت به لأول مرة في حفل عيد ميلادها الحادي والثلاثين في كانون الثاني 2005، وانفصل الثنائي في نهاية المطاف في عام 2007. (العربية)