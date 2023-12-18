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فنون ومشاهير

"مش بس عالميلاد".. فريد وماهر الصباغ في إبداع جديد

Lebanon 24
18-12-2023 | 11:52
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أطلق المؤلفان الموسيقيان والمسرحيان فريد وماهر الصباغ مسرحيتهما الجديدة "مش بس عالميلاد"، من بطولة الفنانين يوسف الخال وكارين رميا، بالإشتراك مع الممثلين ريمون صليبا وأنطوانيت عقيقي وجوزيف آصاف وبولين حداد ورفيق فخري وآلان العيلي وسبع بعقليني وطارق شاهين، وبنات فريد الصباغ الثلاث ماريا وجاين وسارا، تصميم السينوغرافيا رامي الصباغ، تصميم الأزياء كلير شرف.
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وتعرض المسرحية على مسرح جورج الخامس في أدونيس، وتلاقي إقبالاً كبيراً من الجمهور، خاصة أنها تناسب جميع الأعمار.


ويؤكد الأخوان فريد وماهر الصباغ مجدداً، بهذا العمل الرائع الذي يجمع التمثيل والغناء والرقص بأعلى درجات الاحتراف، أن المسرح اللبناني سيبقى شعلة الثقافة المضيئة، رغم كل الأجواء المظلمة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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