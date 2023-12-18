ممثلة جديدة تعتذر عن المشاركة بالمسلسل الرمضاني المنتظر!

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إعتذرت الممثلة المصرية إنجي المقدم عن المشاركة في بطولة مسلسل "صلة رحم" بطولة إياد نصار، والذي سيعرض في دراما رمضان 2024.وقالت إنجي خلال مقابلة في كواليس مهرجان الجونة السينمائي إنها اعتذرت نظراً لبعض الظروف التي جعلتها تتخذ هذا القرار.كما كشفت أنها "لن تتعاقد لبطولة أية أعمال فنية في المرحلة الحالية؛ بسبب تفرغها لتطوير قدراتها وممارسة الرياضة، وقضاء وقت أطول مع أولادها".وأضافت أنها "طلبت وضع قواعد عادلة وآدمية لساعات تصوير الأعمال الفنية"، خلال ندوة شاركت بها مؤخرا.