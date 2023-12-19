الطلاق ضرب الوسط الفني في 2023.. ما أبرز الزيجات التي انتهت؟

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يبدو أن ظاهرة الانفصال بين النجوم، كانت أبرز ما ساد في الوسط الفني هذا العام، بعدما وقعت أكثر من حالة طلاق بعضها غير متوقع.والانفصال الأحدث وقع بين الثنائي شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، وذلك بعد نحو 6 سنوات من زواجهما، كما أنه الانفصال الذي يقع للمرة الثانية بين الثنائي.كما انفصل هذا العام، يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء، وذلك بعد 14 عاما من الزواج وإنجاب طفلين، من دون أن تكون هناك أزمة متبادلة أعلن عنها الثنائي، حيث اكتفيا بإصدار بيان مشترك، للإعلان عن وقوع الطلاق بينهما، مع التأكيد على أنه لا توجد خلافات بينهما، ولم يجدا من بعضهما البعض سوى الخير.وأيضاً شهد العام، انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل بعد نحو 11 عاما من زواجهما، وإنجاب 3 أبناء.وبعد 4 سنوات من زواج أحمد فهمي وهنا الزاهد، انتهى الأمر بالطلاق، تأكيدا لما يتم تداوله بشأن الثنائي منذ أشهر، حيث أعلنت هنا الزاهد عن الأمر، وبعدها ظهر أحمد فهمي في مقابلة أكد فيها أن أسباب الانفصال ترجع إليه هو، وحمل نفسه مسؤولية ما حدث، من دون أن يتحدث عن تفاصيل حول الأمر.كذلك انفصل شريف منير عن زوجته لورا عماد، بعد أزمات متتالية بينهما، ودخول الأبناء في هذه الأزمات، لكن شريف منير لم يتحدث مطلقا عن الأمر، واكتفى بمنشور عبر حسابه على "إنستغرام"، أعلن من خلاله عن الانفصال.وفي آب الماضي، فوجئ الوسط الفني بانفصال المطرب أحمد سعد عن زوجته علياء بسيوني، وذلك بعد أن أعلنت الزوجة عن الأمر، ووجهت اتهامات قاسية لزوجها المطرب المصري، واتهمته بالتخلي عن طفلتهما التي ولدت حديثا من أجل إحياء الحفلات.وقبلها بأشهر، انفصل المطرب تامر عاشور عن زوجته الأولى، لكنه فاجأ الجميع بزواجه من الإعلامية نانسي نور، وذلك قبل أشهر قليلة من نهاية العام الجاري.كما شهد هذا العام طلاقا سريعا بين مطرب المهرجانات حسن شاكوش وزوجته، حيث لم يستمر الزواج سوى لأسابيع، قبل أن تحدث الأزمات والاتهامات المتبادلة بين الثنائي. (العربية)