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فنون ومشاهير

ما حقيقة خطوبة النجم الشهير والممثلة المعروفة؟!

Lebanon 24
19-12-2023 | 23:00
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كثُرت التكهنات حول حقيقة خطوبة النجم روبرت باتينسون والممثلة وعارضة الأزياء سوكي ووترهاوس، بعدما تم التقاط بعض الصور للثنائي وهما يتجولان في لندن يوم الإثنين، ونشرتها مواقع إخبارية مثل TMZ.
 
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وكذلك شوهدت سوكي وهي ترتدي خاتماً في يدها اليسرى.
وكنت قد كشفت ووترهاوس عن حملها أثناء أدائها على المسرح في مهرجان كورونا كابيتال في المكسيك الشهر الماضي، وبعد أسبوع، أخبر مصدر مقرب من الثنائي مجلة PEOPLE أن ووترهاوس وباتينسون "متحمسان" لاستقبال طفلهما الأول.
 
 
وقال المصدر: "قدوم طفل هو فرحة مطلقة بالنسبة لهما. إنهما متحمسان للغاية". وأضاف مصدر آخر: "هما مستعدان لإنجاب طفل ويتطلعان لأن يصبحا والدين. على الرغم من أنهما محترفان يعملان كثيراً، إلا أن هذا شيء يريدانه. يعلمان أن حياتهما ستتغير، وهما متحمسان لذلك".

وبدأت شائعات علاقة باتينسون وووترهاوس في 2018 عندما شوهدا يتبادلان العناق في لندن، وأكد مصدر لاحقاً لمجلة PEOPLE أنهما بالفعل يتواعدان.
 
 
وقد حافظت الممثلة المعروفة من "ديزي جونز آند ذا سيكس" ونجم "توايلايت" على خصوصية علاقتهما منذ بدايتها ونادراً ما تحدثا عنها علناً.
 
وفي مقابلة مع صحيفة The Sunday Times في عام 2019، تحدث باتينسون عن علاقته قائلاً: "إذا سمحت للناس بالدخول، يفقد الحب قيمته". وأضاف: "إذا سألك غريب في الشارع عن علاقتك، ستعتبرها وقاحة. إذا وضعت حاجزاً، تنتهي الأمور بشكل أفضل".
 
يشار إلى أن الثنائي حضرا مؤخراً عرض أزياء ديور لرجال خريف 2023 في الجيزة بمصر ، حيث سارا جنباً إلى جنب وتبادلا نظرات الحب. (سيدتي)
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