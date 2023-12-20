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فنون ومشاهير

حالتها غير قابلة للشفاء: خبر محزن عن وضع سيلين ديون الصحي... هذا ما كشفته شقيقتها

Lebanon 24
20-12-2023 | 01:59
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في خبر محزن، لم تعد المغنية الكندية سيلين ديون قادرة على السيطرة على عضلاتها، وفق ما كشفت شقيقتها الكبرى كلوديت.

وبعد عام من اضطرار سيلين ديون إلى إلغاء جولتها العالمية في كانون الأول الفائت، قالت شقيقتها البالغة من العمر 74 عامًا ان الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل أن تعود سيلين البالغة من العمر 55 عامًا إلى المسرح بعد معركتها مع اضطراب عصبي يسمى مُتلازمة الشخص المتصلب.
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حالة سيلين، وهي حالة تقدمية وغير قابلة للشفاء، تجعل الجسم يهاجم خلاياه العصبية ويؤثر بشدة على الحركة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

 وتابعت: "إنها تعمل بجد، لكنها لا تملك السيطرة على عضلاتها. ما يكسر قلبي هو أنها كانت منضبطة دائمًا... لقد عملت دائمًا بجد. كانت والدتنا تقول لها دائمًا: "سوف تقومين بالأمر بشكل جيد، ستقومين به بشكل صحيح"."

وتابعت: "صحيح أن الهدف في أحلامنا وأحلامها هو العودة إلى المسرح. بأي قدرة؟ لا أعرف."

وبينما لا تزال الأبحاث جارية حول هذه الحالة، فإن ندرتها تعني أن التقدم كان بطيئًا.

وأضافت كلوديت: "الحبال الصوتية عبارة عن عضلات، والقلب عضلة أيضًا. هذا هو ما يخيفني. ولأنها حالة واحدة من بين مليون، لم يقم العلماء بإجراء الكثير من الأبحاث لأنها لم تؤثر على عدد كبير من الأشخاص."

وتلقت مؤسسة عائلة سيلين الخيرية، Fondation Maman Dion، رسائل دعم للنجمة.(LBCI)


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