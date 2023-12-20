ورد الخال تشن هجوماً عنيفاً على هؤلاء! (صورة)

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بشكل مُفاجئ، هاجمت الممثلة ورد الخال عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي "أسماء كبيرة"، مؤكدة أنها ستظل موجودة في الساحة رغماً عن أصحابها.وقالت ورد في مجموعة من التدوينات أنها أعطت القدر القيمة لأناس لم يستحقوها، من بينهم "أسماء كبيرة"، مشددة على أنها لن تعيد هذا الخطأ أبداً: "غلطت بالماضي وعطيت قيمة لكتير ناس ما بادلوني بالمثل ومنهن أسامي كبيرة... وقّفناها هالخصلة".وأشارت إلى أنها ستبادل التجاهل بمثله من الآن فصاعداً، مضيفةً: "بتقدرني، انو هيدا المينيموم، بتحبني، مش ضروري، بس غصب عنك موجودة ومستمرة".وتابعت: "القوة انك تفرض حالك مش بالقوة".