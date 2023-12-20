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فنون ومشاهير
هل سيظهر "الزعيم" في "شمس الزناتي 2" الذي يقوم ببطولته نجله محمد إمام؟
Lebanon 24
20-12-2023
|
06:15
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بدأت الأنظار تتوجه نحو فيلم "شمس الزناتي 2" الذي يلي "شمس الزناتي" المعروضعام 1991 من بطولة الزعيم عادل إمام والفنانة سوسن بدر، والمأخوذ عن قصة العظماء السبعة.
وكشف المخرج عمرو سلامة تفاصيل فيلمه الجديد "شمس الزناتي 2" وحقيقة مشاركة الزعيم عادل إمام في الفيلم الذي يقوم بالبطولة فيه نجله الفنان محمد إمام، بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل في نسخته الأولى، مشيرًا إلى أنه يختلف تمامًا عنه، ولا يوجد أي تشابه في الأحداث، بل يدور الفيلم في فترة مختلفة تمامًا.
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وقال عمرو سلامة خلال تصريحات تلفزيونية، إن ظهور عادل إمام خلال أحداث فيلم شمس الزناتي أمر غير صحيح بالمرة، والعمل بعيدًا تمامًا عن نسخة الفيلم التي عرضت عام 1991، حيث حقق حينها نجاحًا كبيرًا.
وسبق وأعلن النجم محمد إمام إنتاج فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان شمس الزناتي، وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، حيث كتب منشورًا جاء فيه: "انتظروا أضخم فيلم في تاريخ السينما العربية إن شاء الله".
ويشارك في بطولة فيلم شمس الزناتي 2، إلى جانب محمد إمام، مجموعة من الفنانين منهم، أمينة خليل، عمرو عبد الجليل، أحمد داش، طه دسوقي، أحمد خالد صالح، والعمل من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمرو سلامة.
وأعلن المخرج عمرو سلامة بدء تصوير فيلم شمس الزناتي، وعدد من الفنانين، بعدما انتهى صنّاعه من تحضيراته في شهر آب الماضي.
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