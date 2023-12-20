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فنون ومشاهير
الممثل التركي الشهير يحصد لقب "رجل العام".. وهكذا دعم غزة على المسرح
Lebanon 24
20-12-2023
|
09:16
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حصد النجم التركي بوراك أوزجيفيت لقب "رجل العام"، في حفل GQ Turkey لعام 2023، تكريمًا له عن النجاح الذي حققه في المسلسل التاريخي "المؤسس عثمان".
وصعد أوزجيفيت خشبة المسرح لاستلام جائزته، وقرر تكريس هذه اللحظة المهمة للحديث عما يتعرض له أهالي قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم منذ أكثر من ما يزيد عن 70 يومًا.
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وقال أوزجيفيت، بعد الانتهاء من شكره لزوجته الممثلة التركية فهرية أفجان التي تواجدت بين الحضور: "أريد أن أقول هذا أيضاً، نحن نمثل في مسلسلات ليست مشهورة في تركيا فقط، وإنما في عدة دول حول العالم، ولها متابعون كثر، لذلك لن أتحدث عن تركيا فقط، وإنما عما يحصل في العالم كذلك".
وشدد على أنه لا يود العيش في عالم تقتل فيه الطفولة، في إشارة منه إلى المجازر التي ترتكب في حق أطفال غزة الذين توفي منهم إلى الآن أكثر من 8 آلاف طفل.
وقال مستهلًّا كلامه: "باسمي، وكوني أباً لطفلين، شخصيًّا لا أقبل بأي شكل من الأشكال عالمًا يتم فيه قتل الأطفال؛ لذلك آمل أن نلتقي في عالم آخر لا يتم فيه قتل الأطفال".
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