نجم عالمي شهير يزور مصر ويوجه رسالة إلى السيسي

يزور نجم سلسلة أفلام فاست آند فيوريس، الممثل الأميركي تيريس غيبسون، مصر للمرة الأولى، معرباً عن سعادته لهذه الزيارة، التي وصفها بأنها حلم تحقق أخيراً، موجهاً رسالة تهنئة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على فوزه بولاية ثالثة، متمنياً مقابلته ومصافحته.



وتمنى نجم "المتحولون"، زيارة مصر منذ أن كان عمره 5 سنوات، وتحققت الأمنية وهو بعمر الـ45 عاماً، ليحتفل بميلاده في ضيافة النجم المصري محمد كريم، الذي رحب به، قائلاً عبر حسابه على إنستغرام: "تيريس جيبسون أهلاً بك في مصر.. أخي العزيز".



وشارك غيبسون جمهوره مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام، لحظة وصوله إلى مطار القاهرة، واستقبال كريم له وانطلاقه بالسيارة، قائلاً: "لقد وصلت مصر للتو، وأصبح الحلم حقيقة بالنسبة لي أن أكون هنا للمرة الأولى، وسيشرفني أن ألتقي برئيس مصر عبدالفتاح السيسي، وأهنئك شخصياً على إعادة انتخابك وفوزك الأسبوع الماضي.. أنا موجود في المدينة لمدة قصيرة، ويشرفني أن ألتقي بك شخصياً وأصافحك وألتقط صورة معك، وأوجه لك كل الشكر لما تقدمه لبلدك".

وباللغة العربية، عبر صاحب شخصية "رومان" في "فاست آند فيوريس" عن حبه لمصر، فكتب عبر حسابه على إنستغرام: "أهلاً مصر.. أنا سعيد أنني في القاهرة.. تحيا مصر".