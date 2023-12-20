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فنون ومشاهير

كيف علقت أحلام على الأحداث الأخيرة في فلسطين؟

Lebanon 24
20-12-2023 | 12:05
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علقت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، على الاحداث الأخيرة في فلسطين، والهجوم الذي تعرض له عدد من الفنانين بسبب استمرارهم في احياء الحفلات رغم كل ما يحصل من ممارسات لا إنسانية يقوم بها العدو الإسرائيلي بحق اهل القطاع، حيث دافعت بشدة عن الفنانة اللبنانية اليسا.

 
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وفي مقابلة على هامش حفلها الأخير في دبي، سأل المذيع الفنانة الإماراتية: "ما رأيك بجرأة وأفكار اليسا على مواقع التواصل، وابرزها قولها ان الفنان لا يجب ان يوقف حفلاته، خصوصا انها مهنة يعتاش منها، فمثلما يفعل الطبيب والمهندس وغيرهما، يكملون عملهم رغم كل شيء".

 

وقالت أحلام: "نحن ندعم فلسطين منذ 50 عاما وما يحصل في فلسطين ليس بغريب عنا.. وحياة الشعب الفلسطيني مستمرة بشكل طبيعي".

 

وتابعت: ما فعلته الامارات نفتخر به من حيث ان أطفال القطاع يعالجون في مستشفيات إماراتية".

 

وختمت: "نحنا قلبنا مع الشعب الفلسطيني ونحبهم وهو يستاهل الفرح، والحياة بدها تستمر". ( الجديد)

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