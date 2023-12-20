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فنون ومشاهير

تعليق غريب من الفنان الشهير.. هكذا تحدّث عن صور أشباهه

Lebanon 24
20-12-2023 | 23:00
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نشر الفنان محمد رمضان عبر خاصية القصص المصوّرة في "إنستغرام" مقطع فيديو علّق من خلاله على مقاطع عديدة وصلته من متابعيه، ويظهر فيها أكثر من شبيه له.

وقال رمضان في مقطع الفيديو: "طبعاً ببقى مبسوط جداً لما بشوف فيديوهات لناس شبهي، سواء من أصحابها أو ناس بتقول فلان صاحبنا شبهك".
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وأضاف: "متهيألي المصري هتلاقي 40 واحد شبهه أو العراقي أو الفرنسي أو الألماني، لكن في كوريا متهيألي المواطن الكوري في 40 واحد بس في بلده مش شبهه، واليابان والصين".
 
وتابع: "ساعات بفكر إن في كوريا ممكن الأم تنسى وتحمّي ابنها مرتين، بدل ما تحمّيه هو وأخوه".
المصدر: لها
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