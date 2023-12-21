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فنون ومشاهير

فنانة لبنانية تشن حرباً على هيفا وهبي.. هذا ما تفعله من "تحت الطاولة"!

Lebanon 24
21-12-2023 | 03:33
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كشفت صفحة "شربليتا" المتخصصة بأخبار المشاهير عبر حسابها على "انستغرام" انه بعد انسحاب الفنانة هيفا وهبي من حفل كان مقررا في دبي مع فنانة أخرى بالإشتراك مع الفنان العراقي سيف نبيل، وبعدما فشل الرهانات على إحدى فنانات الصف الأول في لبنان حيث لم يتم بيع أكثر من 15% من البطاقات، تتعمد تلك الفنانة اللبنانية محاولة إفشل حفل هيفا في لبنان والذي سيجمعها بالفنانين زياد برجي ونادر الأتات إضافة إلى الفنان المصري أحمد سعد حيث تشن تلك الفنانة حربها من تحت الطاولة ضد هيفا ومتعهد حفلتها لليلة رأس السنة في بيروت، بحسب الصفحة.
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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