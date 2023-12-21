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أمضى 35 يوماً في المستشفى.. إعلامي لبنانيّ يكشف آخر تطوّرات حالته الصحيّة هذا ما نصحه به الأطباء

Lebanon 24
21-12-2023 | 12:33
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أعلن الإعلاميّ المتخصص بالأخبار الفنيّة إيلي مرعب، أنّ الأطباء نصحوه بالإنتقال إلى خارج لبنان، لاستكمال علاجه، قائلا إنّ حالته "نادرة"، والعلاج طويل.
 
وكتب مرعب ما يلي:
 
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"بعد حوالي ٣٥ يوم بالمستشفى ومكملين كل مرة النتيجة عم بتكون صعبة، الحالة نادرة والعلاج متعب وطويل
من بعد البحث والاتصالات الضرورية، اكتر من طبيب نصحوني اعمل استشارات طبية وكمّل علاجي بأوروبا بدول اكتر متقدّمة بالطب خاصة بحالتي الصحية.
طبعًا لشاب لبناني بهيك اوضاع عم نمرق فيها مش سهلة ابدًا عليي اعمل هيك خطوة كبيرة خارج لبنان خاصة انو المشوار طويل.
بشكر كل انسان عم يسأل ويطمَّن عليّ بهالمحنة وبتمنى من كل شخص قادر يساعد بريتويت او بأي طريقة حتى اقدر كمّل علاجي بكون مشكور ومن قلبي".
 
 
 
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