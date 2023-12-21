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فنون ومشاهير
الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة: "فلترقد روحك بسلام" (صورة)
Lebanon 24
21-12-2023
|
15:47
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أعلنت الممثلة رانيا سلوان، عن وفاة عمّها حليم طانيوس سلوان.
وقالت رانيا: "المسيح قام... فلترقد روحك بسلام يا عمّي".
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