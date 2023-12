بأغنية جديدة.. هكذا يودّع نجم BTS معجبيه

Advertisement

أهدى النجم الكوري "جيمين" محبيه أغنية منفردة جديدة بعنوان Closer Than This، من المقرر أن يطرحها اليوم الجمعة.وشاركت وكالة الترفيه BigHit بيانًا، جاء فيه: "إن الشركة متحمسة للإعلان عن إصدار الأغنية الرقمية الجديدة لعضو فرقة BTS العالمية، بعنوان Closer Than This، والتي ستصدر في الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت كوريا".وأوضحت الوكالة أن أغنية جيمين، البالغ من العمر 28 عامًا، عبارة عن رسالة لمعجبيه يلخص فيها مشاعره الحقيقة تجاههم، إذ اختتمت بيانها، قائلة: "بينما نقترب من الأيام الأخيرة لعام 2023، نأمل أن تجلب لكم أغنية Closer Than This، بكلماتها التي تنقل حب جيمين وعاطفته لمعجبيه، الأمل والدفء".