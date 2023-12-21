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فنون ومشاهير

بأغنية جديدة.. هكذا يودّع نجم BTS معجبيه

Lebanon 24
21-12-2023 | 23:00
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أهدى النجم الكوري "جيمين" محبيه أغنية منفردة جديدة بعنوان Closer Than This، من المقرر أن يطرحها اليوم الجمعة.



وشاركت وكالة الترفيه BigHit بيانًا، جاء فيه: "إن الشركة متحمسة للإعلان عن إصدار الأغنية الرقمية الجديدة لعضو فرقة BTS العالمية، بعنوان Closer Than This، والتي ستصدر في الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت كوريا".
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وأوضحت الوكالة أن أغنية جيمين، البالغ من العمر 28 عامًا، عبارة عن رسالة لمعجبيه يلخص فيها مشاعره الحقيقة تجاههم، إذ اختتمت بيانها، قائلة: "بينما نقترب من الأيام الأخيرة لعام 2023، نأمل أن تجلب لكم أغنية Closer Than This، بكلماتها التي تنقل حب جيمين وعاطفته لمعجبيه، الأمل والدفء".
المصدر: فوشيا
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