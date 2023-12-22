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فنون ومشاهير
"طردني بعدها بساعات".. مساعدة نجم سلسلة أفلام "فاست أند فيوريوس" السابقة تتهمه بالاعتداء الجنسي
Lebanon 24
22-12-2023
|
01:00
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انضم نجم سلسلة أفلام "فاست أند فيوريوس" الشهيرة، فين ديزل، وهو واحد من أعلى الممثلين أجرا في العالم، إلى قائمة المشاهير المتهمين بالاعتداء الجنسي، وذلك بعد أن رفعت مساعدة سابقة له، دعوى قضائية ضده تتعلق بواقعة حدثت عام 2010.
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وزعمت أسترا جوناسون، أن الممثل "فرض نفسه عليها" في جناح فندق في أتلانتا، بينما كان الاثنان يعملان خلال تصوير فيلم Fast Five، وفق شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
وجاء في الدعوى القضائية التي رفعتها جوناسون، أنها "حاولت الهروب من الغرفة بعد أن أجبرها ديزل على الاستلقاء على سريره"، مشيرة إلى تفاصيل أفعال جنسية ادعت أن الممثل قام بها.
وزعمت المساعدة السابقة أنها طُردت من وظيفتها بعد ساعات قليلة، وشعرت وكأنها "قطعة من القمامة" مع "تدمير" احترامها لذاتها. (الحرة)
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