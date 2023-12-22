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فنون ومشاهير

"بدون مقابل".. الممثل المحبوب يعود الى دراما رمضان

Lebanon 24
22-12-2023 | 14:52
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يستعدّ الفنان هاني رمزي للعودة إلى دراما رمضان بمسلسل يحمل عنوان "بدون مقابل".


وذكرت مجلة "لها" أن رمزي بدأ منذ أيام في عقد جلسات التحضير للمسلسل استعداداً للبدء بتصويره، وهو يرصد عدداً من التضحيات التي قدّمها العديد من الشخصيات فداءً للوطن.
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وتشارك هاني رمزي في بطولة المسلسل الفنانة داليا البحيري، وهو من إخراج جمال عبد الحميد.
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