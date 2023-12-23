بعد شهرين من زواجهما... هل انفصلت مصممة الأزياء عن زوجها المخرج؟

أثارت مصممة الأزياء المصرية دنيا عبد المعبود جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي حول انفصالها عن المخرج مجدي الهواري بعد شهرين فقط من إعلان زواجهما، حيث نشرت على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة كتبت فيها قائلة: "نكتفي بهذا القدر من شرف المحاولة".

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وسرعان ما تفاعل الجمهور والمتابعين مع رسالة دنيا عبد المعبود، ووصفها البعض بأنها تعلن انفصالها ولكن بطريقة غير مباشرة، فيما ربطه البعض الآخر بالأخبار التي انتشرت حول انفصال الهواري ودنيا، بعد إلغاء متابعة كل منهما للآخر على "إنستغرام". (لها)