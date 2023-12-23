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فنون ومشاهير

رغم مرضها... فنانة تبذل كل الجهود للعودة الى المسرح

Lebanon 24
23-12-2023 | 12:53
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أفادت مصادر مقربة من النجمة العالمية سيلين ديون إلى مجلة يو إس ويكلي تقول: "سيلين مقاتلة".
 
وأنها لن تتراجع وستبذل كل الجهود للعودة إلى المسرح رغم مرضها.
 
قال أحد المطلعين: "إنها لا تتمتع بقدر كبير من السيطرة على عضلاتها كما كانت من قبل، لكنها تعمل مع الأطباء والمعالجين الفيزيائيين لتتحسن".
وقال المصدر أن شقيقة سيلين كشفت أنها تعمل جاهدة للتغلب على حالتها .


وزعم المصدر أن سيلين كانت تستغرق وقتًا للتركيز على صحتها ولكنها تخطط لصعود المسرح مرة أخرى بمجرد حصولها على الضوء الأخضر من فريقها الطبي، وكشف مصدر آخر أن سيلين تظل إيجابية ومتفائلة وتقوم بعلاجها الطبيعي كل يوم.
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العودة إلى المسرح بشكل ما هي حلمها الدائم، حتى لو لم تعد قادرة على الغناء، وأضاف أحد المقربين: إنها تريد فقط رؤية تلك الوجوه المشرقة.
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