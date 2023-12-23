هل وقع الطلاق بين وفاء الكيلاني وتيم حسن؟

تجددت الأخبار حول طلاق الفنان السوري تيم حسن من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، حيث تداول نشطاء "السوشال ميديا"، خبر طلاق الثنائي الغائب عن الظهور الإعلامي في الأونة الأخيرة، كما نقلت معظم وسائل الإعلام العربية الخبر الذي أثاره سابقاً الإعلامي اللبناني إيلي باسيل.

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لكن المعلومات التي حصل عليها موقع "فوشيا"، من مصدر خاص ومقرب من الطرفين، أكد عدم صحة الشائعات التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، حول انفصال تيم حسن وزوجته وفاء الكيلاني.

وقال المصدر المقرب من الثنائي، إن تيم حسن ينشغل حاليًّا بتصوير مسلسله الجديد "تاج" في سوريا، والذي يلعب بطولته إلى جانب بسام كوسا والمغنية فايا يونان، فيما تحضر وفاء لبرنامج حواري تلفزيوني في سرية تامة، قد يرى النور في الموسم الرمضاني المقبل.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تستهدف شائعات الانفصال تيم حسن وزوجته، ففي عام 2021 نشر باسيل المقيم في كندا، خبرًا يفيد بطلاقهما قبل أن يتم نفيها من قبل الثنائي.

حينها، وثق حسن عبر حسابه الشخصي على منصة "إنستغرام"، صورة له وهو في منزله يستند على الأريكة، علق عليها قائلاً: "يسعد أوقاتكم جميعاً".

كما نشرت وفاء صورة لها من المكان نفسه وعلى الأريكة ذاتها، ما يعني أن هذه الصورة كانت من منزل تيم ووفاء، في رد غير مباشر على شائعات الانفصال وقتها.





يذكر أن تيم حسن سيطل في دراما رمضان عبر مسلسل "تاج"، كتابة عمر أبو سعدة وإخراج سامر البرقاوي وإنتاج (الصبّاح إخوان).

وبدأ تصوير المسلسل في الأيام الأخيرة من شهر تشرين الأول الماضي بعد تأجيلات عديدة على أن يعرض في شهر رمضان 2024 على شبكة mbc، وتطبيق "شاهد" المنضوي تحتها.



