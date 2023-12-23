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فنون ومشاهير

"كان الحب الكبير"... عبير نعمة تكشف تفاصيل جديدة حول طلاقها

Lebanon 24
23-12-2023 | 15:59
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كشفت الفنانة اللبنانية عبير نعمة المزيد من التفاصيل حول طلاقها الذي أعلنت عنه الجمعة، 22 كانون الأول، على خشبة مسرح حفلها الذي أقيم في منطقة أنطلياس في لبنان.
وقالت عبير إن طلاقها ليس جديدا، وإنما وقع قبل عامين، وهي الفترة نفسها التي عانت فيها من التخبط على الصعيد الشخصي قبل إعلانه رسميا.
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ووصفت الفنانة لحظة الإعلان بأنها أقوى منها كونها اضطرت لعيش التفاصيل "على السكت"، وفق تعبيرها.
وعن سبب انتظارها طوال هذه الفترة، قالت إن الأهل والأصدقاء كانوا على علم بالأمر، ولكنهم احترموا خصوصيتها، وهي ذاتها لم تكن جاهزة للإفصاح عن الانفصال.
وشكرت عبير في ختام حديثها كل المحبين والداعمين لها، رافضة الإساءة لوالد ابنتها يارا، الموسيقي جوليو عيد.
وأكدت بأن ما جمعها بزوجها السابق كان الحب الكبير والذكريات الحلوة، قبل أن يصبح الصديق والسند.


وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو لعبير نعمة وهي تبكي وتعلن خبر طلاقها على المسرح بعد أغنية "بعدني بحبك"، حيث قالت للجمهور "I am divorced"، كما تحدثت عن سبب تأثرها الشديد بالأغنية.
فيما كانت ردة فعل الجمهور بالتصفيق الحار والهتاف، كنوع من الدعم المعنوي لها. 
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