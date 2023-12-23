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فنون ومشاهير

مستجدات الحالة الصحية لعادل امام... ممثل يكشف!

Lebanon 24
23-12-2023 | 23:00
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كشف الممثل المصري عمر مصطفى متولي، ابن شقيقة الممثل عادل إمام، عن تطورات الحالة الصحية وذلك بعد غيابه عن الساحة الفنية منذ آخر أعماله مسلسل "فلانتينو" الذي عرض عام 2020.
 
وأكد متولي، أن خاله عادل إمام يتمتع بصحة جيدة، وكل ما يدور حول تدهور حالته الصحية شائعات ليس لها أساس من الصحة، موضحًا: "والله الزعيم بخير ومفيش أي حاجة، ربنا يديله الصحة وطول العمر".
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يُذكر أن آخر أعمال عمر مصطفى متولي كان مسلسل "الحاج إكسلانس" بطولة الممثل المصري محمد سعد والذي عرض في موسم رمضان 2023، وضم كلًا من: أحمد فتحي، حسام داغر، بوسي الهواري، حسن عبد الفتاح، ويزو، سامي مغاوري، شيرين، وغيرهم.
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