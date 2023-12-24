أين يحتفل نجوم العالم العربي بعيد رأس السنة؟ اليكم التفاصيل





البداية مع قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، الذي يحيي حفلاً غنائياً في أوبرا دبي.

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ويستهل عمرو دياب، العام الجديد بحفل غنائي في الرياض، يوم 28 كانون الأول الجاري، على مسرح أبوبكر سالم في بوليفارد رياض سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض بنسخته الرابعة.

وكشف المطرب المصري تامر حسني إقامة 3 حفلات غنائية في تركيا يوم 30 كانون الأول الجاري، ثم أبوظبي في 31 من الشهر ذاته، ثم في آذار 2024، في بونتا كانا، بالدومينيكان، بعروض تمتد 4 أيام. يستعد عدد من نجوم الغناء العربي لإحياء عدة حفلات في عدد من الدول العربية والغربية، ضمن احتفالات رأس السنة، لاستقبال عام 2024.البداية مع قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، الذي يحيي حفلاً غنائياً في أوبرا دبي.ويستهل عمرو دياب، العام الجديد بحفل غنائي في الرياض، يوم 28 كانون الأول الجاري، على مسرح أبوبكر سالم في بوليفارد رياض سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض بنسخته الرابعة.وكشف المطرب المصري تامر حسني إقامة 3 حفلات غنائية في تركيا يوم 30 كانون الأول الجاري، ثم أبوظبي في 31 من الشهر ذاته، ثم في آذار 2024، في بونتا كانا، بالدومينيكان، بعروض تمتد 4 أيام.

وفي نهاية الشهر الجاري، يجتمع جورج وسوف ونجوى كرم وشيرين عبدالوهاب في ليلة فنية في آرينا فيستيفال سيتي، في دبي.

وعبرت نجوى كرم عن سعادتها بهذا الحفل، معلقة: "ما أروع أجواء ⁧‫دبي‬⁩ لاستقبال السنة الجديدة،‏ وأكيد لازم نستقبلها سوا، لاقونا ليلة رأس السنة في آرينا فيستيفال سيتي".

وشارك الفنان المصري إيهاب توفيق في حفل غنائي يوم 31 كانون الأول فى القاهرة، كما يعود الفنان اللبناني وائل جسار للحفلات، بعد غياب دام مدة 3 أشهر اعتذر فيها عن الغناء تضامناً مع الفلسطينيين، ليقيم حفلاً يوم 31 كانون الأول الجاري في القاهرة.



محمد منير وآمال ماهر

وبعد غياب طويل، تعود النجمة المصرية آمال ماهر، لتحتفل مع جمهورها بالعام الجديد، في حفل يقام نهاية الشهر الجاري في القاهرة أيضاً، بالإضافة إلى حفلات لكل من مصطفى كامل، ومحمد منير، الذي قرر التبرع بإيرادات الحفل لصالح أهالي غزة.



ويجتمع مع منير في هذه الليلة التي ستقام يوم 31 كانون الأول، كل من فرقة مسار إجباري، ومغني الراب المصري عفروتو، في حفل يستمر لأكثر من 6 ساعات متواصلة، ويرافقه أكبر عرض ألعاب نارية، في رأس السنة بمسرح إيفوريا أرينا، أول منطقة موسيقية ترفيهية في الشيخ زايد.



وكشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبي استعدادها لإحياء حفل ليلة رأس السنة في ألمانيا، ونشرت بوستر الحفل عبر منصتها، معربة عن سعادتها.



واحتفالاً باليوبيل الماسي لفنان العرب محمد عبده، يحتفي الأخير مع جمهوره بالعام الجديد، بإحياء ليلتين متتاليتين في الرياض، يومي 29 و30 كانون الأول الجاري، الأولى مع الأوركسترا، والثانية مخصصة للأغاني الشعبية.

ويحتضن مسرح محمد عبده أرينا، يوم 31 كانون الأول حفلاً غنائياً بمشاركة 6 نجمات عرب معاً، هن أنغام وأحلام الشامسي، وإليسا، ونانسي عجرم، وأسماء لمنور، وأصالة، بقيادة موسيقية للمايسترو هاني فرحات، ضمن موسم الرياض بنسخته الرابعة.

كما يستعد النجم اللبناني وائل كفوري، لإحياء حفل ليلة رأس السنة في لبنان، يوم 31 كانون الأول الجاري.



وفي البحرين، يستعد الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله، لإحياء حفل غنائي على مسرح الدانة، يوم 24 كانون الأول، ضمن سلسلة حفلات الكريسماس.



يشارك ويجز وديزي في حفلات موسم الرياض في السعودية، يوم 29 كانون الأول، مع مغنى الراب السعودي سكيني، ومغنى الراب السودانى سعودى دافن شى، وفى يوم 30 كانون الأول يجتمع زاب ثروت، وساري هاني، وفرقة كايروكي، في حفل غنائي آخر بموسم الرياض.