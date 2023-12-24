في يوم الميلاد.. مارسيل خليفة يستذكر أولى اغنياته

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كتب الفنان مارسيل خليفة عبر فايسبوك: "إلى " غَزَّةْ " فلسطينفي يوم " الميلاد " اتذكّر أول أغنية كتبتها وغنيتها لفلسطين وكنت يومها طالباً صغيرا في صف التوافق الصوتي للأستاذ الكبير " عبد الغني شعبان" بالمعهد الموسيقي . وكان لي فيوضٌ من الأنغام لا استطيع حصرها وطريقاً شاقا اقطعه كل يوم من قريتي الساحليّة " عمشيت " الى مدينتي الأولى " بيروت " لأبني التوازن الضروري الذي أردته . وكان لي من مطر اللحن صبيبي . وهذا الدرس تحوّل بعد حين موسيقى وأغنية لفلسطين . عزفتها في احتفالات المعهد ببيروت وفي ثانوية جبيل وفي نادي عمشيت وفي قرى ومدن أخرى في لبنان الجميل . وقد بُحَّ صوتي والجمهور يستعيد الاغنية بالحب ودهشة الروح .لا سبيل الى التذكّر إلاّ باشتمام المكان ، تبتعد من المكان ولا يبتعد عنك . هل انت من تسكنه وترحل أم هو يسكنك وإن ترحل ؟ كظلّك يتبعك أنّى تكن ، تحسبه جغرافية وهو تاريخ وسيرة في القلب هو أغنية وموسيقى وحُبْ :الصباح في طريقي إلى المدرسةالمساء الشتويّ قرب نار الحَطَبْحضن جدتي على سرير الخرافةقبلة اطبعها على جبهة أمي لِتَرضى عنّي السماءملعب الحيّ يفجّر في صراخنا الينابيع . . .اليوم يوم الميلاد نعيش مع اهلنا في غزّة . غزّة العصيّةْ على الغزاة غزّة الحبيبة .يا أيها الفرح المسافر في كلماتنا - لا - لطقس الذبح المدنّس الذي يقيمه السفّاح .غزّة غزّتُنا - عزّتُنا وعنوان قيامتنا من تحت أنقاض الهزائم . بابنا إلى ميلادٍ نصنعه بأنفسنا .يا " غزّة " مِني لكِ " جداريّة " الحياةفي آذارالجديد"