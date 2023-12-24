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فنون ومشاهير

والد اروى في ذمة الله.. وهذا ما قالته

Lebanon 24
24-12-2023 | 04:17
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غيب الموت والد الفنانة اليمنية أروى اليوم، دون كشف المزيد من التفاصيل بشأن سبب الوفاة أو موعد الجنازة.
وفي التفاصيل، كتبت أروى في منشور على حسابها عبر انستغرام: "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون".
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وأضافت أروى: "بمزيد من الرضا والتسليم بمشيئة الله تعالى، ننعى إليكم فقيدنا الغالي المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم سالم أحمد عميران، أولاده أحمد وأيمن، وابنته أروى".
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