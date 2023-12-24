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فنون ومشاهير

بعد مرور أسبوعين على وفاته.. الكشف عن سبب وفاة الفنان الشهير!

Lebanon 24
24-12-2023 | 09:59
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توفي الممثل ريان أونيل في 8 كانون الأول الجاري عن عمرٍ يناهز 82 عاماً، ولم يتم الكشف حينها عن سبب الوفاة.
 
 
لكن في الساعات القليلة الماضية وبعد مرور أسبوعين على وفاته، تم الإعلان عن سبب الوفاة وهي "قصور القلب الاحتقاني" أو اعتلال عضلة القلب، وهي حالة تؤثر على عضلة القلب تجعله غير متمكن من ضخ الدم بكفاءة إلى بقية الجسم، وفقاً لما تم ذكره بشهادة الوفاة.
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وذكرت شهادة الوفاة أيضاً أن أونيل كان يعاني من "اعتلال عضلة القلب" منذ سنوات. كما توضح أن أونيل توفي في مركز سانت جون الصحي وأنه تم دفنه في حديقة ومشرحة بيرس براذرز ويستوود فيليدج التذكارية، وكلاهما في لوس أنجلوس.

وتوفي الممثل الشهير ريان أونيل، الذي ترشح لجائزة الأوسكار عن دوره في الفيلم الرومانسي Love Story عام 1970، ونجم العديد من الأفلام التاريخية بما في ذلك Paper Moon، في الثامن من كانون الأول الحالي. وقد أكد ابنه باتريك أونيل خبر الوفاة من خلال منشور شاركه على حسابه الخاص بإنستغرام قال فيه إن والده الذي تم تشخيص إصابته بسرطان الدم المزمن في عام 2001 وسرطان البروستاتا في عام 2012، توفى بسلام، واصفاً إياه بأنه أسطورة هوليوود.
 
 
وكتب: "لقد توفي والدي بسلام اليوم، وكان فريقه المحب إلى جانبه يدعمه ويحبه كما نحبه". وأضاف: "كان والدي ريان أونيل بطلي دائماً. لقد نظرت إليه وكان دائماً أكبر من الحياة". (سيدتي)
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