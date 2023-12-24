أنجلينا جولي وخيبة أملها في تناقض العالم حول حقوق الإنسان

قالت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي انها "تعاني من حالة إحباط بسبب شعورها بالتمييز والازدواجية من العالم في مجال حقوق الإنسان لا سيما فيما يحصل بحق اهل غزة".

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واشارت انجيلينا في لقاء لها مع المخرجة السورية وعد الخطيب، ضمن فيلم وثائقي بعنوان "نحن نجرؤ على الحلم"، الى أن "تلك الازدواجية هي الحقيقة التي اكتشفتها بعد 20 عاماً من عملها في المجال الإنساني".

وأكدت على أنه يجب أن "يتحرك أحد لإنجاز هذه حقوق الإنسان، وهي مهمة الأمم المتحدة بالضرورة".

وعبرت انجيلينا عن غضبها بأن الحقوق والعدالة باتت تمنح لعدد فقط من الناس، قائلة: "العالم لا يسير بهذا الشكل، وإنما بطريقة أخرى هي أننا سوف نعطي لبعض الناس هذه الحقوق والعدالة، وربما نعطيها بشكل مؤقت لبعض آخر، لكن بعضهم لن يحصل عليها أبدا، إلى أن نشاهد ونفهم أكثر وأكثر كيف أن الأمر ليس بتلك البساطة.. وأن هذا ليس العالم".

( الجديد)