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فنون ومشاهير

زوجها لم يظهر معها.. نانسي عجرم تحتفل بالميلاد مع بناتها وأنباء عن أنها تمر مرحلة انتقالية (فيديو)

Lebanon 24
25-12-2023 | 03:45
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نشرت الفنانة نانسي عجرم فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام برفقة بناتها معايدة الجمهور بعيد الميلاد.

وبدت نانسي وهي تستعد للميلاد مع بناتها ايلا وميلا وليا.

وبدت ليا سعيدة ببابا نويل والهدايا التي تلقتها بالمناسبة.

وعلقت نانسي على المنشور بالقول: "قبل ما تعجق عليكن بدي اتمنالكن عيد مبارك!ينعاد علينا كلنا بإيام أفضل، بالخير والأمن والأمان. انشالله هالعيد يحمل معه السلام للعالم، يرسم البسمة عوجّ الأطفال ويمسح دمعة كل إنسان موجوع. ميلاد مجيد".
 
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واللافت ان زوج نانسي طبيب الأسنان الدكتور فادي الهاشم لم يظهر في الفيديو، ما أثار عدة تساؤلات لاسيما وان صفحة "شربليتا" المتخصصة بأخبار المشاهير قد أشارت مؤخرا إلى ان نانسي تمر بمرحلة انتقالية، ما دفع البعض للتفكير بأن نانسي انفصلت عن زوجها.

 

وبعد تداول هذه الأنباء وثقت نانسي أجواء الاحتفال بعيد ميلاد زوجها الـ 56 عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام"، إذ ظهرت وبناتها يغنين له أغنية "عيد الميلاد"، أثناء إطفائه شموع قالب الحلوى.

وأرفقت نانسي الفيديو بتعليق وصفت فيه زوجها بالبطل، قائلة: في ليلة الميلاد الخاصة هذه.. نحن نغني ليس فقط للعيد..ولكن من أجلك. أنت بطلنا... عيد ميلاد سعيد.. وعيد ميلاد جميع للجميع.

 
 


 علما ان شائعات الانفصال بين الثنائي تطالهما باستمرار.
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