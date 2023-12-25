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فنون ومشاهير
بعد أشهر على زواجها.. هكذا احتفلت الإعلامية جويس عقيقي بالميلاد (صورة)
Lebanon 24
25-12-2023
|
04:48
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نشرت الإعلامية والمُراسلة قي قناة mtv جويس عقيقي صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام برفقة زوجها بول شكور، معايدة المتابعين بعيد الميلاد المجيد.
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وتزوجت عقيقي في آب الماضي بحفل أقيم بحضور الأهل والأصدقاء.
ويقيم زوج جويس في قطر حيث يعمل، وهذا أول عيد ميلاد يجمعهما كزوج وزوجة.
المصدر: "رصد" لبنان 24
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