بعد أشهر على زواجها.. هكذا احتفلت الإعلامية جويس عقيقي بالميلاد (صورة)

نشرت الإعلامية والمُراسلة قي قناة mtv جويس عقيقي صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام برفقة زوجها بول شكور، معايدة المتابعين بعيد الميلاد المجيد.

وتزوجت عقيقي في آب الماضي بحفل أقيم بحضور الأهل والأصدقاء.



ويقيم زوج جويس في قطر حيث يعمل، وهذا أول عيد ميلاد يجمعهما كزوج وزوجة.



