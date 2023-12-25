ماريتا الحلاني تثير حيرة الجمهور بسبب هذا الفيديو... هل هي حامل؟

اثارت الفنانة ماريتا الحلاني الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، اذ تساءل الجمهور عما اذا كانت حامل بطفلها الاول من زوجها كميل ابي خليل.



وفي التفاصيل، نشرت ماريتا مقطع فيديو على حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من اجواء احتفالها مع عائلتها بعيد الميلاد المجيد، ظهرت فيه مع والدها عاصي وشقيقها الوليد وهم يغنون اغنية "قمره يا قمره" للسيدة فيروز.



وبالرغم من ان الفيديو نال اعجاب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الا ان عددا من المتابعين تساءل عما اذا كانت ماريتا حامل، اذ أشار البعض إلى أن بطنها منتفخ قليلا، وكأنها في اشهر الحمل الاولى.

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