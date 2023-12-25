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فنون ومشاهير

تحدثت معه عن أمبر هيرد... ياسمين صبري تكشف كواليس حديثها مع جوني ديب

Lebanon 24
25-12-2023 | 23:00
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كشفت الفنانة ياسمين صبري عن كواليس الحديث الذي دار بينها وبين نجم هوليوود جوني ديب، خلال تواجدهما في حفل افتتاح "مهرجان البحر الأحمر السينمائي" في جدّة بالسعودية.

وأوضحت ياسمين خلال لقائها ضمن برنامج "عرب وود"، أن الحوار تضمن مشكلة جوني ديب الأخيرة مع أمبر هيرد وحرصها على دعمه والتعبير عن مشاعرها نحوه في أزمته قائلةً: "جوني ديب لذيذ أوي ومتواضع جداً... قعدت أكلّمه عن المشكلة بتاعته مع أمبر هيرد وقولتله إحنا بنحبك جداً وإن الحقيقة بتوصل من القلب... ومش أنا بس ده لملايين من الناس".
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وأضافت: "قولتله إنه أيقونة قبل ما يكون ممثل كإنسان... واتكلمت معاه إنسانياً لإن الناس ساعات بتتظلم إنها مش بشر إنها الحاجة المشهورة دي بس فكنت بكلّمه عليه كإنسان وأنا اللي كنت بتكلم أكتر وقولتله أنا فاهمة هو مر بإيه وكأنه كابوس وصحي منه".
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