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فنون ومشاهير

لم ترهما منذ سنوات.. ابنا نادين الراسي من طليقها جيسكار ابي نادر أصبحا شابين تعرفوا إليهما (صورة)

Lebanon 24
26-12-2023 | 02:05
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نشر الممثل جيسكار ابي نادر طليق الممثلة نادين الراسي صورة عبر حسابه الخاص على تطبيق انستغرام برفقة ولديه مارسيل وكارل وذلك بمناسبة عيد الميلاد، معلقا عليها بالقول: "قوتي" .
 
 
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ولفت المتابعون ان ابني نادين أصبحا شابين وسيمين.

في حين ان نادين التي لم تتمكن من رؤية مارسيل وكارل منذ فترة طويلة بسبب الخلافات بينها وبين طليقها، احتفلت بعيد الميلاد برفقة طليقها حاتم حدشيتي وابنهما مارك. 
 




المصدر: "رصد" لبنان 24
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