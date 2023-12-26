Advertisement

فنون ومشاهير

بعد الأكفان كيم كارداشيان تُثير الجدل مُجددا.. وضعت الشوكولا في حوض الاستحمام! (فيديو)

Lebanon 24
26-12-2023 | 02:59
A-
A+
Doc-P-1145377-638391824768475328.png
Doc-P-1145377-638391824768475328.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شاركت نجمة تلفزيون الواقع المُثيرة للجدل كيم كاردشيان مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه زينة عيد الميلاد بأشكال عديدة على طاولة.

وكان الملفت وجود حوض استحمام كبير خاص بها مليء بالشوكولا الساخن والتي وضعته احتفالاً بعيد الميلاد.
 
Advertisement
 
وتتعرض كارداشيان دائماً لانتقادات وهجوم كبير منذ سنوات عديدة وذلك بسبب احتفالاتها الباهظة الثمن والتي تقوم بها مع شقيقاتها وحياة البذخ التي تعيشها.

وخلال الأسبوع الماضي تعرّضت لهجوم كبير بعد مشاركتها لزينة احتفالات الميلاد والتي كانت مغلّفة باللون الابيض كالأكفان وهو ما اعتبره البعض وسيلة للسخرية والإشارة إلى ما يعانيه سكان قطاع غزة بسبب حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضدهم.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُتهم كيم بالسخرية والاستهزاء من اطفال غزة، حيث احتفلت مع أبنائها بعيد الهالوين في نهاية شهر تشرين الأول، بعدما شاركت صورة لابنها يرتدي قميص لاعب كرة القدم نيمار ممزقة مع ما يشبه الدماء عليها، في إشارة إلى أطفال غزة والسخرية من آلامهم. (البوابة)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:36 | 2023-12-26
02:05 | 2023-12-26
00:40 | 2023-12-26
23:00 | 2023-12-25
16:00 | 2023-12-25
14:00 | 2023-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24