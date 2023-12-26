بعد الأكفان كيم كارداشيان تُثير الجدل مُجددا.. وضعت الشوكولا في حوض الاستحمام! (فيديو)

شاركت نجمة تلفزيون الواقع المُثيرة للجدل كيم كاردشيان مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه زينة عيد الميلاد بأشكال عديدة على طاولة.



وكان الملفت وجود حوض استحمام كبير خاص بها مليء بالشوكولا الساخن والتي وضعته احتفالاً بعيد الميلاد.

Kim Kardashian shares video of her bathtub filled with hot chocolate for ‘Elf on the Shelf’ game. pic.twitter.com/UFbbPIIANo — Pop Base (@PopBase) December 22, 2023 Advertisement

وتتعرض كارداشيان دائماً لانتقادات وهجوم كبير منذ سنوات عديدة وذلك بسبب احتفالاتها الباهظة الثمن والتي تقوم بها مع شقيقاتها وحياة البذخ التي تعيشها.



وخلال الأسبوع الماضي تعرّضت لهجوم كبير بعد مشاركتها لزينة احتفالات الميلاد والتي كانت مغلّفة باللون الابيض كالأكفان وهو ما اعتبره البعض وسيلة للسخرية والإشارة إلى ما يعانيه سكان قطاع غزة بسبب حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضدهم.



وهذه ليست المرة الأولى التي تُتهم كيم بالسخرية والاستهزاء من اطفال غزة، حيث احتفلت مع أبنائها بعيد الهالوين في نهاية شهر تشرين الأول، بعدما شاركت صورة لابنها يرتدي قميص لاعب كرة القدم نيمار ممزقة مع ما يشبه الدماء عليها، في إشارة إلى أطفال غزة والسخرية من آلامهم. (البوابة)







